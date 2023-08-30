МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает снижаться к основным торгуемым валютам в течение утра среды: доллар торгуется дороже 96 рублей, а евро пытается закрепиться выше отметки в 104 рубля, следует из данных Московской биржи. Юань снизился перед выходом важных данных

Курс доллара расчетами "завтра" 10.23 мск растет на 57 копеек, до 96,02 рубля, юаня — на 6 копеек, до 13,15 рубля, евро — на 62 копейки, до 104,25 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,46%, до 85,3 доллара за баррель.

Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции" полагает, что ослабление рубля в утренние часы торгов в большей степени связано с внешнеполитическими причинами.

"Американская валюта в течение дня может продолжить предпринимать попытки закрепиться выше 96 рублей. Мы опасаемся снижения активности экспортеров, поэтому несколько смещаем на сегодня диапазон вероятных колебаний доллара вверх, до 94,5-97 рублей", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. При этом он отмечает, что потенциал дальнейшего ослабления рубля все еще представляется ограниченным.

"Поскольку ключевых фундаментальных факторов для разворота рубля нет, а налоговый период завершен, то ожидаю умеренного роста доллара до 97,5 рубля к 5 сентября", — оценивает Владислав Антонов из Bit River.