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2023
https://1prime.ru/Forex/20230830/841612337.html
Евро поднялся выше 105 рублей впервые с 16 августа
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Рубль усиливает снижение к евро, который на фоне укрепления на форексе превысил 105 рублей впервые с 16 августа, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 30.08.2023
валюта, рынки, экономика, новости, мир, евро, рубль, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение к евро, который на фоне укрепления на форексе превысил 105 рублей впервые с 16 августа, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.32 мск рос на 64 копейки, до 96,09 рубля, евро – на 1,34 рубля, до 104,97 рубля, юаня – на 7 копеек, до 13,16 рубля. Минутами ранее евро поднимался до 105,04 рубля – впервые с 16 августа.
На форексе евро после 15.00 мск прибавил около 0,5 цента — до 1,093 доллара – на фоне слабой американской отчетности по динамике ВВП и рынку труда.