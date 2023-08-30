МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение к евро, который на фоне укрепления на форексе превысил 105 рублей впервые с 16 августа, следует из данных Московской биржи. Рубль немного слабеет на Московской бирже

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.32 мск рос на 64 копейки, до 96,09 рубля, евро – на 1,34 рубля, до 104,97 рубля, юаня – на 7 копеек, до 13,16 рубля. Минутами ранее евро поднимался до 105,04 рубля – впервые с 16 августа.

На форексе евро после 15.00 мск прибавил около 0,5 цента — до 1,093 доллара – на фоне слабой американской отчетности по динамике ВВП и рынку труда.