МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 22 по 28 августа замедлилась до 0,03% с 0,09% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 3,65%, свидетельствуют данные Росстата. Российский рынок акций вырос за торговую сессию

"За период с 22 по 28 августа 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,03%, с начала августа – 100,23%, с начала года — 103,65%", — говорится в сообщении.

По данным статистического ведомства, на неделе с 22 по 28 августа снижение цен на плодоовощную продукцию несколько замедлилось — в среднем они подешевели на 2,7% после снижения на 3,1% на прошлой отчетной неделе. В частности, капуста подешевела на 13,7%, лук – на 10,5%, морковь – на 6,9%, помидоры – на 6,4%, картофель – на 5,9%, свекла – на 4,8%, яблоки – на 0,1%. В то же время рост цен на огурцы ускорился до 4,8% с 3,3% неделей ранее, также как и на бананы — до 3% с 0,5%.

Среди продуктов (за исключением овощей и фруктов) подешевели: мороженая рыба, гречка и сметана — на 0,3%, вермишель — на 0,2%, молоко — на 0,1%. Подорожала же сильнее всего баранина — на 1,8%. Также выросло в цене мясо кур и свинина — на 1,5 и 1,3% соответственно. Полукопченые и варено-копченые колбасы на отчетной неделе стали дороже на 0,7%, соль и рис – на 0,6%, сосиски, сардельки, овощные консервы для детского питания – на 0,5%, мясные консервы для детского питания, печенье – на 0,4%, пшено – на 0,3%, говядина, сливочное масло, яйца и мука – на 0,2%, подсолнечное масло, маргарин, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания, сахар, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, макаронные изделия – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали стиральные порошки и пеленки для новорожденных — на 0,4%, туалетная бумага — на 0,3%, зубные пасты и детские подгузники — на 0,2%, сухие корма для домашних животных и спички — на 0,1%. Цены на зубные щетки снизились на 0,5%. Росстат также зафиксировал рост цен на мужские кроссовки — на 1%, детские спортивные костюмы – на 0,5%, детские кроссовки и джинсы — на 0,4%, шампуни — на 0,3%.

Электропылесосы на отчетной неделе подешевели на 0,6%, телевизоры — на 0,1%, смартфоны подорожали — на 0,1%. Стоимость нового отечественного автомобиля за период с 22 по 28 августа выросла на 0,06%, иностранного — на 0,2%. Бензин подорожал на 0,4%, дизельное топливо – на 1,4%.

На неделе с 22 по 28 августа зафиксирован рост цен на многие лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. Так, аллохол вырос в цене на 0,7%, анальгин и мазь "Левомеколь" — на 0,6%, препарат от кашля "Ренгалин" — на 0,5%, корвалол противовирусный препарат "Эргоферон" — на 0,3%, валидол – на 0,2%. Поливитамины подешевели на 0,1%.

Стоимость полета в салоне экономического класса снизилась на 8,8%.