2023-08-30T19:52:34+03:00
2023-08-30T19:52:34+03:00
2023-08-30T19:52:34+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230830/841614674.html
Доллар на Мосбирже по итогам торгов среды вырос
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Рубль по итогам торгов среды снизился к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 96,22 рубля и 13,17 рубля, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 30.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 96,22 рубля и 13,17 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 76 копеек, до 96,22 рубля, юаня — на 8 копеек, до 13,17 рубля, евро – на 1,65 рубля, до 105,29 рубля.