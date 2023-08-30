МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 96,22 рубля и 13,17 рубля, следует из данных Московской биржи. Золото дорожает на ослаблении доллара после выхода статистики из США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 76 копеек, до 96,22 рубля, юаня — на 8 копеек, до 13,17 рубля, евро – на 1,65 рубля, до 105,29 рубля.