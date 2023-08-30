МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Рубль в среду упал против основных торгуемых на Московской бирже валют на фоне одновременно ограниченного притока иностранной валюты и высокого спроса на нее, следует из данных торгов и комментария эксперта. Золото в Японии установило новый рекорд

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 76 копеек, до 96,22 рубля, юаня — на 8 копеек, до 13,17 рубля, евро – на 1,65 рубля, до 105,29 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 88,3 миллиарда рублей против 53 миллиардов по евро и 72,9 миллиарда по доллару.

Доллар за день вырос к рублю на 0,8%, евро — на 1,6%, юань – на 0,6%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля в среду падает к основным валютам, торгуемым на Мосбирже на фоне дисбаланса предложения валюты и спроса на нее, пока рынок находится в поисках новых равновесных уровней.

"Рубль в середине недели сохранял слабость: доллар обосновался у отметки 96 рублей. Рынок остается тонким, приток иностранной валюты ограниченным, а спрос на нее – высоким, и это транслируется в неуверенность рубля. Впрочем, договоренности властей с крупными экспортерами о продаже дополнительных объемов валютной выручки, видимо, выполняются, что не дает российской валюте просесть сильнее", — комментирует Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 20.41 мск росла на 0,22%, до 85,09 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падал на 0,42%, до 103,09 пункта, сигнализируя о спросе на риск.

ПРОГНОЗЫ

В перспективе ближайших недель в усиление позиций рубля могут транслироваться стабилизировавшиеся в августе цены на нефть, а также улучшение бюджетных параметров, рассчитывает Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Еще один позитивный момент – завершение сезона отпусков, когда начинает снижаться количество желающих купить валюту для туристических поездок", — добавляет он.

В то же время есть риски снижения фактических поставок нефти в Индию, отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка. "Кроме того, увеличение поставок нефти со стороны Ирана в Китай и Индию также создает определенные риски для стабильности экспортных цен российской нефти в будущем. Очевидно, что все эти факторы пока играют против российской валюты", — добавляет он.

Прогнозный краткосрочный диапазон для доллара — 95,3-96,4 рубля, для юаня — 13,05-13,2 рубля, оценивает Фетисов.