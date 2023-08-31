МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Рубль уже четвертую торговую сессию подряд снижается к основным торгуемым иностранным валютам в начале торгов: курс доллара повышается до 96,56 рубля, юаня — до 13,21 рубля, евро — до 105,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар на Мосбирже по итогам торгов среды вырос

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск растет на 34 копейки — до 96,56 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,21 рубля, евро — на 21 копейку, до 105,5 рубля.