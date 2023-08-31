2023-08-31T07:16:00+03:00
2023-08-31T07:27:43+03:00
2023-08-31T07:16:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230831/841617425.html
Курс доллара в начале торгов растет до 96,56 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль уже четвертую торговую сессию подряд снижается к основным торгуемым иностранным валютам в начале торгов: курс доллара повышается до 96,56 рубля, юаня — до 13,21 рубля, евро... ПРАЙМ, 31.08.2023
новости, валюта, рынки, экономика, россия, мосбиржа, торги, валюта
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/97/837069764.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/97/837069764.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/97/837069763.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/97/837069763.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/97/837069751.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83706/97/837069751.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230830/841614674.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Рубль уже четвертую торговую сессию подряд снижается к основным торгуемым иностранным валютам в начале торгов: курс доллара повышается до 96,56 рубля, юаня — до 13,21 рубля, евро — до 105,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск растет на 34 копейки — до 96,56 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,21 рубля, евро — на 21 копейку, до 105,5 рубля.