МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары укрепились в четверг, после выхода более сильных, чем ожидалось, национальных экономических данных, а также обнадеживающих новостей из Китая. Политики в Австралии ожидают крупнейшее за десять лет повышение зарплат

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,3%, до 0,6493. В ходе североамериканской сессии пара поднималась до 0,6522.

Пара новозеландский доллар/доллар США подросла до 0,5965. В ходе предыдущей сессии пара достигала отметки 0,6004, ставшей для нее ключевым сопротивлением.

Обе валюты получили поддержку от умеренно позитивных данных из Китая, где вышедший в четверг индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора за август оказался выше ожиданий. Кроме того, китайский центральный банк пообещал оказать дополнительную поддержку компаниям и застройщикам.

В Австралии капиталовложения компаний во 2-м квартале выросли на 2,8% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув максимума с конца 2015 года.

"Инвестиции компаний могут стать ярким пятном в мрачной картине непростого для австралийской экономики квартала, когда наблюдалось замедление активности потребителей под бременем растущих процентных ставок", — отметил Шон Лэнгкейк, глава отдела макроэкономического прогнозирования Oxford Economics Australia.

Ожидаемые на следующей неделе данные, вероятно, покажут, что рост экономики Австралии во 2-м квартале замедлился до менее 2% ввиду сокращения потребления на фоне высокой инфляции и роста стоимости заимствований. В Банке Австралии предупредили о новом повышении ставки

Это замедление остается главной причиной, из-за которой на рынке полагают, что на заседании 5 сентября Резервный банк Австралии оставит ключевую процентную ставку на уровне 4,1%.

Рынки также предполагают, что текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики РБА в целом уже закончился. Вероятность того, что центральный банк вновь поднимет процентную ставку, оценивается всего в 40%.

Между тем Резервный банк Новой Зеландии продолжает выдерживать паузу. За прошедший год он повысил свою ключевую ставку до 5,5%.

Опубликованные в четверг результаты опроса показали, что завершение денежно-кредитного ужесточения улучшило настроения в деловых кругах. Индекс доверия в августе вырос до самого высокого уровня за два года, хотя все еще остается отрицательным, составляя —3,7%.

В последние месяцы действия РБНЗ оказывали понижательное давление на новозеландскую валюту. Судя по его балансовому отчету, в июле центральный банк продал 4 млрд новозеландских долларов (2,38 млрд долларов США) для покупки иностранной валюты в свои резервы, что было предусмотрено представленной ранее в этом году политикой банка.