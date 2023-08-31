МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Китайский юань торговался без изменений против доллара США в четверг, получая поддержку от признаков некоторого оживления активности в производственном секторе или неизменно превышающих ожидания ежедневных фиксингов. Золото немного дешевеет после заметного подорожания днем ранее

Производственная активность в Китае в августе снизилась пятый месяц подряд, хотя и более медленным темпом. Об этом свидетельствуют официальные данные, которые могут стать дополнительным аргументом в пользу наращивания Пекином мер стимулирования экономики.

"Рынки с нетерпением ждут признаков улучшения состояния национальной экономики, и если такие признаки появятся, то они быстро поднимут юань", — отметил трейдер одного из китайских банков, добавив, что курс юаня по-прежнему определяется в основном фундаментальными показателями.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на уровне 7,1811 против 7,1816 в среду.

Фиксинг четверга стал самым высоким с 15 августа. Продолжая устанавливать срединный курс выше ожиданий рынка, центральный банк демонстрирует свой дискомфорт в связи с устойчивой слабостью юаня, считают трейдеры. Опрошенные Reuters эксперты ожидали, что курс будет установлен на уровне 7,2765.

"Хотя юань будет оставаться под давлением в краткосрочной перспективе, рынок по-прежнему убежден, что центральный банк способен взять под контроль свою валюту, оттоки капитала и трансграничные потоки капитала, — говорит Ванг Тао, главный экономист UBS по Китаю. — Поэтому в целом мы считаем, что юань будет колебаться на текущих уровнях, и он будет постепенно восстанавливаться к концу года в ответ на ослабление доллара".

На спот-рынке пара доллар США/континентальный юань открылась на 7,2850, а в середине сессии торговалась по 7,2883.

Между тем, в двух крупнейших городах Китая были смягчены ограничения по ипотеке, а в среду важнейшие банки страны предупредили о растущих рисках со стороны углубляющегося кризиса на рынке недвижимости, в то время, когда Пекин наращивает усилия по поддержанию замедляющейся экономики.

В середине сессии индекс доллара упал до 103,129 против 103,157 на предыдущем закрытии, а пара доллар/офшорный юань торговалась по 7,2955.