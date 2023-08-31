МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Курс евро незначительно снижается к доллару в четверг утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают новый блок экономической статистики из Европы и США. Доллар на Мосбирже по итогам торгов среды вырос

По состоянию на 9.08 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,0914 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0924 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижался до 145,97 иены со 146,24 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 103,18 пункта.

В среду вышла вторая оценка роста ВВП США во втором квартале. Согласно данным минторга страны, рост составил 2,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первоначальная оценка предполагала увеличение на 2,4%.

В тот же день вышла предварительная оценка годовой инфляции в Германии за август. Потребительские цены замедлили рост до 6,1% в годовом выражении с 6,2% в июле. Аналитики ждали, что показатель составит 6%.

В четверг будет опубликована предварительная оценка инфляции в еврозоне за август. По мнению аналитиков, она замедлилась до 5,1% с 5,3% месяцем ранее. Кроме того, министерство труда США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 26 августа. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 5 тысяч — до 235 тысяч заявок.