МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Курс рубля немного замедлил снижение к доллару и юаню, а по отношению к евро отечественная валюта даже перешла к небольшому укреплению: доллар торгуется примерно по 96,4 рубля, юань — по 13,2 рубля, а евро — по 105,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Юань торговался без изменений после выхода индексов PMI

Курс доллара расчетами "завтра " на 10.47 мск растет на 20 копеек — до 96,42 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,21 рубля, курс евро снижается на 13 копеек — до 105,16 рубля.

Максимально в ходе торгов курс доллара повышался на 44 копейки, до 96,66 рубля, юаня — на 5 копеек, до 13,22 рубля, евро — на 31 копейку, до 105,6 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,07% — до 85,3 доллара за баррель.

"Сегодня утром доллар вновь незначительно дорожает, торгуется чуть ниже 96,5 рубля, отражая сохраняющуюся склонность спекулятивных участников играть на повышение. В условиях ограниченности предложения валюты и отсутствия ясности относительно возможных мер по сдерживанию ослабления рубля пара доллар-рубль может сохранить инерцию к повышению в направлении годовых пиков", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Аналитик полагает, что в четверг курс американской валюты может попытаться преодолеть отметку в 97 рублей. Ожидаемый им диапазон торгов по доллару на четверг — 96-97,5 рубля.

"Вчера значительно упали объемы валютных торгов, и это может быть свидетельством того, что экспортеры продолжают придерживать валютную выручку. В таких условиях ждем продолжения плавного снижения курса рубля. Торможения стоит ждать в районе 100 рублей за доллар – там экспортеры увеличат продажу долларов и юаней в том числе из-за опасений, что переход этой психологически важной отметки может сподвигнуть монетарные власти на введение обязательной продажи валютной выручки", — говорит в свою очередь Алексей Антонов из "Алор Брокер".