МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Курс евро ускорил снижение к доллару после того, как была опубликована статистика темпов остающейся высокой инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно растут в ожидании важных статданных

По состоянию на 14.27 мск курс евро к доллару уменьшается до 1,0867 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0924 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижается до 145,91 иены со 146,24 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,35%, до 103,51 пункта.

Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам августа не изменилась и осталась на уровне прошлого месяца в 5,3%. При этом аналитики ждали замедления показателя до 5,1%. До этого инфляция замедлялась три месяца подряд, а Европейский центральный банк на своем последнем заседании в июле повысил ставку рефинансирования до 4,25%, повторив таким образом ее исторический максимум.

Инвесторы теперь ждут выхода данных о рынке труда США, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики предполагают, что безработица в августе осталась на уровне 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч. Информацию о рынке труда учитывает Федеральная резервная система (ФРС) США, чье заседание состоится в сентябре. Согласно данным CME Group, 88,5% аналитиков ждут, что регулятор не станет повышать учетную ставку и оставит на текущем уровне в 5,25-5,5%.