2023-08-31T16:25:19+03:00
2023-08-31T16:25:19+03:00
2023-08-31T16:25:19+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230831/841626210.html
Юань поднялся до максимума за счет мер Народного банка Китая
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Китайский юань в четверг укрепился против доллара США до максимума за две с половиной недели, после того как Народный банк Китая принял меры поддержки проблемного сектора... ПРАЙМ, 31.08.2023
валюта, рынки, экономика, новости, китай, юань, доллар, народный банк китая
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Китайский юань в четверг укрепился против доллара США до максимума за две с половиной недели, после того как Народный банк Китая принял меры поддержки проблемного сектора недвижимости.
Центральный банк объявил, что с 25 сентября допустит понижение действующих ставок по ипотечным кредитам.
После этого объявления на континентальном рынке пара доллар США/юань снизилась на 0,4%, до минимума с 14 августа 7,2485.
На оффшорном рынке пара торговалась по 7,2755.