МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Китайский юань в четверг укрепился против доллара США до максимума за две с половиной недели, после того как Народный банк Китая принял меры поддержки проблемного сектора недвижимости. Инвестстратег прокомментировал решение ЦБ по размещению юаня первой валютой

Центральный банк объявил, что с 25 сентября допустит понижение действующих ставок по ипотечным кредитам.

После этого объявления на континентальном рынке пара доллар США/юань снизилась на 0,4%, до минимума с 14 августа 7,2485.

На оффшорном рынке пара торговалась по 7,2755.