МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в четверг днем корректируется вверх к доллару и евро после предыдущего ослабления, следует из данных Московской бирже торгов и комментариев экспертов. Евро ускорил снижение к доллару после выхода статистики по еврозоне

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.41 мск снижался на 30 копеек, до 95,92 рубля, юаня — на 1 копейку, до 13,16 рубля, евро – на 1,17 рубля, до 104,12 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 96,1 миллиарда рублей против 32 миллиардов по евро и 69,6 миллиарда по доллару.

Доллар снизился к рублю на 0,3%, евро — на 1%, юань – в пределах 0,1%.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ

Курс российской валюты в четверг повышается к основным резервным валютам. После ослабления, преобладавшего в последней декаде августа, отмечаются попытки стабилизации рубля.

"Тенденция второй половины августа сохраняется: ключевые валюты умеренно повышаются к рублю, ощутимо откатываясь каждый раз после обновления локальных вершин. Это отражает недостаточный объем предложения иностранной валюты. Однако он все же увеличился, судя по тому, что курс рубля не ускорил снижение после завершения налогового периода, как это происходило в предыдущие два месяца", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 16.43 мск растет на 0,9%, до 86 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) повышался на 0,4%, до 103,6 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Несмотря на текущую коррекцию рубля вверх, давление на него сохраняется на фоне снижения сальдо текущего счета из-за быстрого восстановления импорта и снижения экспорта, а также оттока капитала и сохранения компаниями-экспортерами валютной выручки на зарубежных счетах, считает Евгений Линчик из УК "Первая".

"На этом фоне стоит ожидать, скорее, постепенного ослабления рубля. Однако вновь повлиять на ситуацию может ЦБ, объявив о новых мерах ужесточения монетарной политики на заседании 15 сентября", — добавляет он.

Пока рубль пытается корректироваться вверх, однако если будет превышен уровень 98,3 рубля за доллар к 5 сентября, то курс доллара может выйти к 105 рублям к 11 сентября, оценивает Владислав Антонов из BitRiver.