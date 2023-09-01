ВАШИНГТОН, 1 сек — ПРАЙМ. Единая валюта БРИКС может стать жизнеспособной альтернативой доллару, положить конец доминированию американской валюты, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Экономист оценил влияние расширения БРИКС на западные санкции

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.

"БРИКС может создать жизнеспособные альтернативы доллару. Поэтому, действительно, доллар будет свергнут как преобладающая и доминирующая глобальная валюта", — рассказал он в беседе с РИА Новости.

По мнению профессора, этот процесс неизбежен на фоне сокращения доли ВВП и торговли США в мировых объемах.

При этом, отметил Сакс, доллар продолжит играть свою роль, но она уменьшится среди других валют.