ВАШИНГТОН, 1 сек — ПРАЙМ. Единая валюта БРИКС может стать жизнеспособной альтернативой доллару, положить конец доминированию американской валюты, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Саммит БРИКС в ЮАР

Экономист оценил влияние расширения БРИКС на западные санкции

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.

"БРИКС может создать жизнеспособные альтернативы доллару. Поэтому, действительно, доллар будет свергнут как преобладающая и доминирующая глобальная валюта", — рассказал он в беседе с РИА Новости.

По мнению профессора, этот процесс неизбежен на фоне сокращения доли ВВП и торговли США в мировых объемах.

При этом, отметил Сакс, доллар продолжит играть свою роль, но она уменьшится среди других валют.