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БРИКС завершит доминирование доллара, считает американский экономист
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Единая валюта БРИКС может стать жизнеспособной альтернативой доллару, положить конец доминированию американской валюты, заявил американский экономист, профессор Колумбийского... ПРАЙМ, 01.09.2023
валюта, рынки, новости, брикс, единая валюта брикс, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 1 сек — ПРАЙМ. Единая валюта БРИКС может стать жизнеспособной альтернативой доллару, положить конец доминированию американской валюты, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.
"БРИКС может создать жизнеспособные альтернативы доллару. Поэтому, действительно, доллар будет свергнут как преобладающая и доминирующая глобальная валюта", — рассказал он в беседе с РИА Новости.
По мнению профессора, этот процесс неизбежен на фоне сокращения доли ВВП и торговли США в мировых объемах.
При этом, отметил Сакс, доллар продолжит играть свою роль, но она уменьшится среди других валют.