МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Стоимость доллара незначительно снижается по отношению к евро перед выходом данных рынка труда в США, свидетельствуют данные торгов. БРИКС завершит доминирование доллара, считает американский экономист

По состоянию на 8.38 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,0845 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0841 доллара. Курс доллара к иене в то же время растет до 145,56 иены со 145,53 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) остается неизменным, на уровне 103,62 пункта.

В пятницу будут опубликованы данные с рынка труда США. Ожидается, что безработица в стране в августе осталась на уровне 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч.

Также, согласно опубликованным в четверг официальным данным, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 августа, уменьшилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 228 тысяч.

Информацию о рынке труда в том числе учитывает Федеральная резервная система (ФРС) США, на своем последнем заседании выразившая готовность повышать ставку рефинансирования при необходимости. В августе глава ФРС Джером Пауэлл заявил о том, что уровень инфляции в стране остается высоким.