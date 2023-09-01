МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары, вероятно, завершат первую из семи недель на позитивной территории. От минимумов этого года им помогает подняться то, что ожидания участниками рынка повышения процентных ставок в США уже не усиливаются, а также признаки стабилизации китайской экономики. Доллар дешевеет к евро перед выходом статданных в США

Вместе с тем в пятницу, перед выходом данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, инвесторы осторожны. По прогнозу экономистов, в августе рост числа рабочих мест замедлился до 170 000 с 187 000 в июле.

Пара австралийский доллар/доллар США на момент написания статьи торговалась со снижением на 0,2%, по 0,6472, но, вероятно, закончит неделю ростом на 1%, причем это будет первый случай ее укрепления по итогам недели с середины июля. Ранее на этой неделе пара прорвала ключевое сопротивление 0,6450. Этот уровень стало поддержкой, а сопротивление находится на 0,65.

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,5958, на 1,0% выше уровня закрытия прошлой недели. Поддержка пары находится на 0,5941, а сопротивление — на 0,5980.

Вышедшие в пятницу данные частной компании неожиданно для рынков показали, что рост активности в производственном секторе Китая в августе возобновился. В сочетании с оптимистичными официальными данными по производственному сектору этот отчет немого поднял настроения инвесторов.

Юань укрепился до максимума за три недели в пятницу, после того как Народный банк Китая поддержал его, понизив норму резервирования иностранной валюты банками.