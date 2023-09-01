МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Курс рубля несущественно снижается к основным торгуемым иностранным валютам в первой половине заключительной торговой сессии недели: доллар торгуется чуть выше 96 рублей, недалеко от уровней закрытия четверга, следует из данных Московской биржи. Доллар дешевеет к евро перед выходом статданных в США

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.39 мск растет на 5 копеек, до 96,07 рубля, юаня — на 5 копеек, до 13,22 рубля, евро — на 25 копеек, до 104,33 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,43%, до 87,2 доллара за баррель.

"Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню. Накануне российская валюта смогла отступить от минимумов с середины августа, но в пятницу вновь склонна к снижению, особенно против китайского юаня", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Алексей Антонов из "Алор Брокер" отмечает, что несмотря на то, что рубль вчера слабо укрепился, пока рано говорить о том, что его курс достиг равновесного значения. Эксперт полагает, что резкого повышения ключевой ставки Банком России оказалось недостаточно, чтобы охладить спрос импортеров на валюту, а ход валютных торгов не свидетельствует о том, что экспортеры значительно увеличили продажи валютной выручки.