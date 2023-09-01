МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Россия не планирует "гробить" доллар, США сами перестали обеспечивать роль своей валюты, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. БРИКС завершит доминирование доллара, считает американский экономист

Глава внешнеполитического ведомства в День Знаний выступил перед студентами МГИМО.

Он подчеркнул, что Россия не выстраивает линию против США и Запада.

"Об этом президент тоже говорил — не мы хотим угробить доллар, а США перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема", — пояснил Лавров.

По его словам, в данный момент доллар, как и другие резервные валюты не являются надежными. Как отметил министр, в 2022 году 76 процентов расчетов в рамках ЕАЭС осуществлялись в дружественных и национальных валютах, в этом году показатель планируется увеличить до 90 процентов.

Лавров добавил, что ЕАЭС не ставил цель начать дедолларизацию. Но действия США вынудили Россию обеспечить свою защиту от "произвола и этих капризов", подчеркнул глава МИД.