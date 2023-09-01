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Россия не хочет "угробить" доллар, заявил Лавров
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Россия не планирует "гробить" доллар, США сами перестали обеспечивать роль своей валюты, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства в... ПРАЙМ, 01.09.2023
валюта, рынки, новости, россия, доллар, сергей лавров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Россия не планирует "гробить" доллар, США сами перестали обеспечивать роль своей валюты, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства в День Знаний выступил перед студентами МГИМО.
Он подчеркнул, что Россия не выстраивает линию против США и Запада.
"Об этом президент тоже говорил — не мы хотим угробить доллар, а США перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема", — пояснил Лавров.
По его словам, в данный момент доллар, как и другие резервные валюты не являются надежными. Как отметил министр, в 2022 году 76 процентов расчетов в рамках ЕАЭС осуществлялись в дружественных и национальных валютах, в этом году показатель планируется увеличить до 90 процентов.
Лавров добавил, что ЕАЭС не ставил цель начать дедолларизацию. Но действия США вынудили Россию обеспечить свою защиту от "произвола и этих капризов", подчеркнул глава МИД.