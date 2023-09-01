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АСЕАН активизирует усилия по дедолларизации, сообщило СМИ
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Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) активизирует усилия по отказу от доллара и использованию местных валют в международных расчетах, сообщило агентство ANTARA. "В... ПРАЙМ, 01.09.2023
валюта, рынки, новости, асеан, дедолларизация, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) активизирует усилия по отказу от доллара и использованию местных валют в международных расчетах, сообщило агентство ANTARA.
"В пятницу управляющие центральных банков Индонезии, Малайзии и Таиланда подписали меморандум о взаимопонимании (MOU) по укреплению содействия использованию местных валют в международных транзакциях", — сказано в сообщении.
По словам главы центробанка председательствующей в этом году Индонезии Перри Вирджие, документ призван помочь "освободиться" от американской валюты и расширить экономическую деятельность.
ANTARA отмечает, что главы Минфинов и ЦБ АСЕАН также договорились сформировать рабочую группу для продвижения операций в местной валюте (LCT). Подчеркивается, что к соглашению присоединились Япония, Китай и Южная Корея.
Вирджие добавляет, что согласно данным BI, сумма транзакций АСЕАН в местных валютах в июле была эквивалентна 3,7 миллиарда долларов.
"Реализация сотрудничества LCT доказала свою эффективность в снижении зависимости стран от доллара США в двусторонних сделках", — уточняет агентство.