МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) активизирует усилия по отказу от доллара и использованию местных валют в международных расчетах, сообщило агентство ANTARA. БРИКС завершит доминирование доллара, считает американский экономист

"В пятницу управляющие центральных банков Индонезии, Малайзии и Таиланда подписали меморандум о взаимопонимании (MOU) по укреплению содействия использованию местных валют в международных транзакциях", — сказано в сообщении.

По словам главы центробанка председательствующей в этом году Индонезии Перри Вирджие, документ призван помочь "освободиться" от американской валюты и расширить экономическую деятельность.

ANTARA отмечает, что главы Минфинов и ЦБ АСЕАН также договорились сформировать рабочую группу для продвижения операций в местной валюте (LCT). Подчеркивается, что к соглашению присоединились Япония, Китай и Южная Корея.

Вирджие добавляет, что согласно данным BI, сумма транзакций АСЕАН в местных валютах в июле была эквивалентна 3,7 миллиарда долларов.

"Реализация сотрудничества LCT доказала свою эффективность в снижении зависимости стран от доллара США в двусторонних сделках", — уточняет агентство.