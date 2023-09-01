МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Курс евро несколько растет по отношению к доллару после публикации макроэкономических данных о еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Еврозона избежала рецессии в четвертом квартале, заявили в ЕК

По состоянию на 13.53 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,0848 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0841 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижается до 145,45 иены со 145,53 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,01%, до 103,6 пункта.

По сообщению S&P Global, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе увеличился до 43,5 пункта с 42,7 пункта в июле. Предварительная оценка демонстрировала показатель на уровне 47 пунктов. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Инвесторы также продолжают ожидать выхода данных рынка труда в США. Ее показатель будет опубликован позднее в пятницу, ожидается, что безработица в стране в августе осталась на уровне 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч.