2023-09-01T14:03:00+03:00
2023-09-01T14:04:08+03:00
2023-09-01T14:03:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230901/841635275.html
Евро укрепляется к доллару после выхода статистики еврозоны
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курс евро несколько растет по отношению к доллару после публикации макроэкономических данных о еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.53 мск курс евро к... ПРАЙМ, 01.09.2023
валюта, рынки, экономика, новости, мир, валюта, евро, еврозона
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/50/841465085.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/50/841465085.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/50/841465084.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/50/841465084.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/50/841465072.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/50/841465072.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230131/839639068.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Курс евро несколько растет по отношению к доллару после публикации макроэкономических данных о еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.53 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,0848 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0841 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижается до 145,45 иены со 145,53 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,01%, до 103,6 пункта.
По сообщению S&P Global, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе увеличился до 43,5 пункта с 42,7 пункта в июле. Предварительная оценка демонстрировала показатель на уровне 47 пунктов. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
Инвесторы также продолжают ожидать выхода данных рынка труда в США. Ее показатель будет опубликован позднее в пятницу, ожидается, что безработица в стране в августе осталась на уровне 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч.