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2023
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ЦБ продлит ограничения на операции с наличной валютой
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Приток в банки наличной валюты выше спроса, но это может быть временно, и ЦБ РФ собирается продлить соответствующие ограничения на период после 9 сентября, заявила глава ЦБ РФ... ПРАЙМ, 01.09.2023
валюта, рынки, новости, банк россии, наличная валюта, операции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Приток в банки наличной валюты выше спроса, но это может быть временно, и ЦБ РФ собирается продлить соответствующие ограничения на период после 9 сентября, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Приток в банки наличной валюты превышает спрос на нее, поэтому банки либо устанавливают курс наличной валюты ниже курса безналичной валюты, либо вводят специальные комиссии, потому что в силу валютных ограничений им достаточно сложно перевести наличную валюту в форму безналичных платежей", — сказала она журналистам.
"Это может быть временным явлением, поэтому мы будем смотреть за ситуацией. Ограничения санкционные на поставку наличной валюты в российские банки никто не отменял, мы должны это иметь в виду, поэтому в том числе собираемся продлить те ограничения на операции с наличной валютой, которые были введены и заканчиваются 9 сентября. Мы в основном их продлим", — добавила она.