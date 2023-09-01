МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Приток в банки наличной валюты выше спроса, но это может быть временно, и ЦБ РФ собирается продлить соответствующие ограничения на период после 9 сентября, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Инвестстратег прокомментировал решение ЦБ по размещению юаня первой валютой

"Приток в банки наличной валюты превышает спрос на нее, поэтому банки либо устанавливают курс наличной валюты ниже курса безналичной валюты, либо вводят специальные комиссии, потому что в силу валютных ограничений им достаточно сложно перевести наличную валюту в форму безналичных платежей", — сказала она журналистам.

"Это может быть временным явлением, поэтому мы будем смотреть за ситуацией. Ограничения санкционные на поставку наличной валюты в российские банки никто не отменял, мы должны это иметь в виду, поэтому в том числе собираемся продлить те ограничения на операции с наличной валютой, которые были введены и заканчиваются 9 сентября. Мы в основном их продлим", — добавила она.