МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту по отношению к евро и иене в пятницу вечером после публикации статистики о деловой активности в промышленности США, свидетельствуют данные торгов. Индекс деловой активности в промышленности США в августе вырос

По состоянию на 18.38 мск курс евро к доллару снижался до 1,0789 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0841 доллара, курс доллара к иене рос до 146,18 иены со 145,53 иены. До выхода статистики обе валюты дорожали к доллару. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) к 18.38 мск увеличивался на 0,49%, до 104,13 пункта.

Валютные инвесторы в пятницу обратили внимание на данные о том, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе увеличился до 47,6% с июльских 46,4% при прогнозе роста до 47%.

Также рынки оценивают статистику по рынку труда страны. Безработица в США в августе увеличилась до 3,8%, в то время как аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне июля в 3,5%. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 187 тысяч, прогноз предполагал рост на 170 тысяч. По словам аналитиков, статистика указывает на то, что в сентябре Федеральная резервная система (ФРС) сохранит учетную ставку на текущем уровне в 5,25-5,5%.

"Тенденции найма персонала были немного лучше, чем ожидалось, безработица оказалась немного выше ожиданий, и возможно, что самое главное, зарплаты не ускорили рост тревожными темпами. ФРС, таким образом, не будет повышать ставку в сентябре и будет действовать осторожно до конца года", — цитирует агентство Блумберг главного инвестиционного директор Key Private Bank Джорджа Матейо (George Mateyo).