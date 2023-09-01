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2023
https://1prime.ru/Forex/20230901/841638745.html
Доллар и юань выросли по итогам торгов пятницы
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Рубль по итогам торгов пятницы и за неделю снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 96,09 рубля и 13,26 рубля соответственно, следует из данных... ПРАЙМ, 01.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и за неделю снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 96,09 рубля и 13,26 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию торгов) за день повысился на 7 копеек, до 96,09 рубля, юаня — на 9 копеек, до 13,26 рубля, евро — на 7 копеек, до 104,15 рубля.
Доллар за неделю вырос на 67 копеек, юань — на 21 копейку, евро — на 1,13 рубля.