МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и за неделю снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 96,09 рубля и 13,26 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию торгов) за день повысился на 7 копеек, до 96,09 рубля, юаня — на 9 копеек, до 13,26 рубля, евро — на 7 копеек, до 104,15 рубля.

Доллар за неделю вырос на 67 копеек, юань — на 21 копейку, евро — на 1,13 рубля.