МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Некоторые малайзийские компании частично перешли в торговле с российскими контрагентами на расчёты в китайских юанях и дирхамах ОАЭ, заявил РИА Новости торговый советник малайзийского посольства в России Хайфил Элми Джамил.

"Некоторые малайзийские компании используют в торговых операциях с Россией китайские юани и дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов", — сказал Джамил, не уточнив о каких объёмах валютных операций идёт речь, сославшись на то, что многие компании не раскрывают эту информацию.

При этом, по его словам, юань в двусторонней торговле с Россией используется чаще дирхамов.

По словам советника посольства, пока спрос на рубли в Малайзии не очень высок, как и на малайзийские ринггиты в России.

В январе Джамил сообщал РИА Новости, что малайзийские власти изучают перевод торговли с Россией в национальные валюты, отмечая, что препятствием для этого остаётся незначительный объем торгового оборота.