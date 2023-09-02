2023-09-02T06:33:09+03:00
2023-09-02T06:33:09+03:00
2023-09-02T06:33:09+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230902/841639485.html
Названы валюты, используемые в торговле России с Малайзией
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Некоторые малайзийские компании частично перешли в торговле с российскими контрагентами на расчёты в китайских юанях и дирхамах ОАЭ, заявил РИА Новости торговый советник... ПРАЙМ, 02.09.2023
макроэкономика, валюта, рынки, экономика, новости, россия, малайзия, торговля, дирхам оаэ, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Некоторые малайзийские компании частично перешли в торговле с российскими контрагентами на расчёты в китайских юанях и дирхамах ОАЭ, заявил РИА Новости торговый советник малайзийского посольства в России Хайфил Элми Джамил.
"Некоторые малайзийские компании используют в торговых операциях с Россией китайские юани и дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов", — сказал Джамил, не уточнив о каких объёмах валютных операций идёт речь, сославшись на то, что многие компании не раскрывают эту информацию.
При этом, по его словам, юань в двусторонней торговле с Россией используется чаще дирхамов.
По словам советника посольства, пока спрос на рубли в Малайзии не очень высок, как и на малайзийские ринггиты в России.
В январе Джамил сообщал РИА Новости, что малайзийские власти изучают перевод торговли с Россией в национальные валюты, отмечая, что препятствием для этого остаётся незначительный объем торгового оборота.