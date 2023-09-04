МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, незначительно снижается в понедельник утром, биржи США в этот день будут закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов. Доллар растет до 96,45 рубля

По состоянию на 7.38 мск курс евро к доллару поднимается до 1,0782 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0773 доллара, курс доллара к иене опускается до 146,17 иены со 146,23 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,04%, до 104,19 пункта.

В понедельник торги в США будут закрыты в связи с выходным днем, поэтому объем торгов несколько снижен. В Европе также не ожидается выхода важной макроэкономической статистики в понедельник, поэтому инвесторы проявляют осторожность.

На неделе при этом запланирована публикация ряда важных данных по США и Европе. В среду, 6 сентября, ожидается выход "Бежевой книги" (Beige Book) — ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США об экономическом положении в стране. Кроме того, в четверг будет опубликована третья, окончательная оценка ВВП еврозоны во втором квартале, а в пятницу выйдет окончательная оценка инфляции в Германии за август.

Позднее после открытия торгов в Европе в понедельник будут опубликованы данные исследовательской группы Sentix по экономическим ожиданиям в еврозоне, что может отразиться на стоимости евро.