МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Курс доллара опускается к евро и растет к иене в понедельник днем при низких оборотах торгов вследствие празднования Дня труда в США, свидетельствуют данные торгов. Рост цен на топливо в Британии стал одним из крупнейших за 23 года

По состоянию на 15.30 мск курс евро к доллару растёт до 1,08 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0773 доллара, курс доллара к иене — до 146,39 иены за доллар со 146,23 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,13%, до 104,1 пункта.

Объем торгов в понедельник снижен, так как фондовые и валютные биржи в США закрыты из-за выходного дня. В Европе выхода важных макроэкономических данных также не ожидается. При этом ранее в понедельник исследовательская группа Sentix сообщила, что индекс доверия инвесторов упал там до минус 21,5 пункта с минус 18,9 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до минус 20 пунктов.

Также рынки ждут выхода "Бежевой книги" (Beige Book) — ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США об экономическом положении в стране. Публикация данных запланирована на среду. А в четверг будет опубликована третья, окончательная оценка ВВП еврозоны прошлого квартала.