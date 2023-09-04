2023-09-04T15:48:53+03:00
2023-09-04T15:48:53+03:00
2023-09-04T15:48:53+03:00
2023
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Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене
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Курс доллара опускается к евро и растет к иене в понедельник днем при низких оборотах торгов вследствие празднования Дня труда в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию... ПРАЙМ, 04.09.2023
валюта, рынки, новости, мир, сша, доллар, евро, иена
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Курс доллара опускается к евро и растет к иене в понедельник днем при низких оборотах торгов вследствие празднования Дня труда в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.30 мск курс евро к доллару растёт до 1,08 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0773 доллара, курс доллара к иене — до 146,39 иены за доллар со 146,23 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,13%, до 104,1 пункта.
Объем торгов в понедельник снижен, так как фондовые и валютные биржи в США закрыты из-за выходного дня. В Европе выхода важных макроэкономических данных также не ожидается. При этом ранее в понедельник исследовательская группа Sentix сообщила, что индекс доверия инвесторов упал там до минус 21,5 пункта с минус 18,9 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до минус 20 пунктов.
Также рынки ждут выхода "Бежевой книги" (Beige Book) — ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США об экономическом положении в стране. Публикация данных запланирована на среду. А в четверг будет опубликована третья, окончательная оценка ВВП еврозоны прошлого квартала.