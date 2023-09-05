МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже в начале торгов вторника поднялся выше 97 рублей впервые с 16 августа, курс юаня при этом преодолел отметку в 13,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар и юань на Мосбирже завершили торги ростом

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 33 копейки, до 97,2 рубля, юаня — на 3 копейки, до 13,33 рубля, евро — на 23 копейки, до 104,92 рубля.