МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Юань снизился против доллара США до минимума за одну неделю после выхода результатов опроса, показавших, что рост активности в сфере услуг Китая в августе был самым слабым за восемь месяцев. Эти данные означают, что принятые в последнее время меры стимулирования пока не помогли оживить спрос. Аналитик назвал опасную отметку для рубля на следующей неделе

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Китая по версии компаний Caixin и S&P Global в августе снизился до 51,8 с 54,1 в июле. Вышедший на прошлой неделе официальный PMI также указал на замедление активности.

Эти слабые данные вышли на фоне принятия мер, направленных на поддержку проблемного сектора недвижимости, на который приходится около четверти китайской экономики.

"Возможно, настроения в секторе недвижимости улучшились, но это не отразилось на августовском PMI", — сказал аналитик Societe Generale Ки Ён Сон.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1783 против 7,1786 в понедельник. Фиксинг вторника стал самым низким за три недели и намного ниже, чем ожидали трейдеры.

На континентальном рынке пара открылась на 7,2760, после выхода PMI понималась до 7,2947, а на момент написания статьи торговалась по 7,2912.

Индекс доллара снизился до 104,234 от уровня закрытия предыдущей сессии 104,236.

Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 7,2914.

На этой неделе в Китае выйдут и другие важные данные, в том числе отчет по экспорту и импорту за август в четверг и по инфляции в субботу.

"Юань может получить более сильную поддержку в случае появления признаков стабилизации сектора недвижимости и роста экономики", — написали клиентам аналитики Maybank.

В DBS прогнозируют, что в 2023 году ВВП Китая вырастет "на 5% или меньше". Установленный Пекином на этот год целевой темп роста составляет около 5%.