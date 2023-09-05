МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Курс евро к доллару во вторник утром незначительно меняется, рынки ожидают выхода статистики по деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы снизились на фоне выходного в США

По состоянию на 8.05 мск курс евро к доллару снижался до 1,0792 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0794 доллара, курс доллара к иене рос до 146,7 иены со 146,46 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,05%, до 104,19 пункта.

Рынки ожидают выхода окончательных данных S&P Global по деловой активности в еврозоне. Предварительная оценка показала, что композитный индекс PMI в промышленности и сфере услуг региона в августе упал до почти трехлетнего минимума в 47 пунктов с 48,6 пункта в июле. В то же время значение показателя меньше 50 пунктов указывает на спад экономической активности.

На среду запланирован выход "Бежевой книги" (Beige Book) — ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США об экономическом положении в стране. Они могут повлиять на стоимость доллара и ожидания рынков по монетарной политике Федрезерва.