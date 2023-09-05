МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российская валюта во вторник продолжает снижаться на фоне увеличения параметров приостановленной до конца года покупки валюты Минфином РФ в ФНБ и опасений о выкупе акций "Лукойлом" у нерезидентов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Минфин оценил влияние запроса "Лукойла" на рубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.29 мск рос на 82 копейки, до 97,69 рубля, евро – на 31 копейку, до 105 рублей, юаня – на 6 копеек, до 13,36 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 102,8 миллиарда рублей против 31,9 миллиарда по евро и 63,5 миллиарда по доллару.

Доллар при этом рос к рублю на 0,9%, юань – на 0,5%, евро – на 0,3%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты в понедельник снижается к основным валютам, торгуемым на Московской бирже, обновляя локальные минимумы с середины августа. Сказывается психологическое давление роста параметров приостановленной до конца года покупки валюты Минфином РФ в ФНБ.

Минфин РФ направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 7 сентября по 5 октября 276,16 миллиарда рублей, по 13,15 миллиарда рублей в день. Объем покупки валюты в период с 7 августа по 6 сентября составлял 40,5 миллиарда рублей, по 1,8 миллиарда рублей в день. Впрочем, в целях снижения волатильности финансовых рынков Банк России приостановил трансляцию покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 10 августа 2023 года и до конца 2023 года. Скоро развязка: доллар по осени посчитают

Также игроки рынка опасаются роста спроса на валюту в рамках возможного выкупа "Лукойлом" до 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом. Это могут быть покупки валюты самой нефтяной компанией, либо нерезидентами. Впрочем, директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил от лица ведомства, что сделка не должна повлиять на курс рубля.

Между тем Иван Капустянский из УК "Первая" считает, что "давление на рубль усилилось во вторник, в частности, из-за планов Минфина РФ с 7 сентября в 7 раз увеличить ежедневные покупки валюты по бюджетному правилу". Кроме того, "есть риск негативного влияния на курс рубля от выкупа до 25% акций "Лукойлом" у нерезидентов, хотя Минфин исходит из того, что компания может использовать деньги для выкупа со своих зарубежных счетов", добавляет эксперт.

ПРОГНОЗЫ

Ускорение нисходящей динамики рубля, наблюдающееся в последние сессии, свидетельствует о том, что дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением вновь стал ухудшаться, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Акции на Мосбирже растеряли весь рост

"Дополнительные продажи экспортерами инвалюты в рамках договоренностей с властями, направленные на стабилизацию курса рубля, видимо, уже недостаточны для удовлетворения спроса со стороны импортеров и лиц, выводящих капиталы", — добавляет он.

ЦБ РФ продолжит на рынке продавать валюту на скромные 2,3 миллиарда рублей в день, зеркалируя траты ФНБ за первое полугодие 2023 года, напоминают аналитики Райффайзенбанка.

"Для курса рубля приостановка интервенций носит нейтрально-позитивный характер – определяющим для его динамики все же будет выступать состояние торгового баланса, которое, по нашим ожиданиям, должно улучшиться, в результате чего курс может в среднесрочной перспективе прийти в диапазон 85-95 рублей за доллар", — оценивают в Райффайзенбанке.