МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Остатки в рупиях на счетах у российских экспортеров незначительны к объемам экспорта и постепенно снижаются, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. ЦБ заявил о заметном росте числа активных инвесторов в России

"Масштабы объемов рупии, которые имеются на счетах российских экспортеров в Индию, незначительны по отношению к объемам экспорта и постепенно снижаются", — сказал он в кулуарах форума, посвящённого цифровым финансам.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в июне также говорила, что масштабы накопившейся у компаний РФ выручки в рупиях небольшие, если мерить это как долю во всем объеме валютной выручки.

В конце августа экс-глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в авторской колонке для издания РБК написал, что причиной ослабления рубля стали проблемы с конвертацией рупий, которые получили российские нефтяные компании от экспорта в Индию.

Впрочем, Минэнерго РФ прокомментировало этот вопрос для РИА Новости так, что заявления о том, что проблемы с конвертацией рупий стали причиной ослабления рубля, "не отражают реальное положение дел": нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки независимо от валюты платежа, а задержки не носят системного характера.

Ранее агентство также сообщало, что товарооборот России и Индии по итогам прошлого полугодия вырос в 2,9 раза — до 33,5 миллиардов долларов. При этом торговый дефицит Индии с Россией за первое полугодие расширился в 3,3 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до 29,6 миллиарда долларов.