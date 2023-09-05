МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Доллар укрепляется по отношению к другим мировым валютам, в том числе курс евро по отношению к доллару опускается до минимума с июня, это происходит после публикации макростатистики, которая свидетельствует о сравнительно преимущественном положении экономики США, следует из данных торгов и комментарии аналитика. Газ в Европе подорожал почти на три процента

По состоянию на 18.43 мск курс евро к доллару снижается до 1,0722 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0794 доллара, что стало минимальным значением с июня. Курс доллара к иене растет до 147,66 иены со 146,46 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,57%, до 104,83 пункта.

Согласно окончательной оценке, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны в августе сократился до 46,7 пункта с 48,6 пункта в июле, что стало минимумом почти за три года. Предварительная оценка составляла 47 пунктов. Кроме того, PMI в сфере услуг Китая, по версии издания Caixin, в августе снизился до 51,8 пункта с 54,1 пункта месяцем ранее, в то время как прогнозировалось сокращение только до 53,6 пункта.

По словам главы отдела валютного анализа Monex Europe Саймона Харви (Simon Harvey), которого цитирует канал CNBC, "два фактора силы доллара — более высокая доходность облигаций США и более слабые условия (экономического — ред.) роста за пределами в США по-прежнему существуют".

Так, доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растет третий день подряд, до 4,263% с уровня закрытия понедельника в 4,175%.