МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже в начале торгов среды поднялся выше 98 рублей — впервые с 15 августа, курс юаня при этом преодолел отметку в 13,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар на Мосбирже завершил торги ростом

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышается на 32 копейки, до 98,23 рубля, юаня — на 3 копейки, до 13,41 рубля. С евро к этому моменту не было совершено ни единой сделки.