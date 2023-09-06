2023-09-06T07:14:00+03:00
2023-09-06T07:30:18+03:00
2023-09-06T07:14:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230906/841666925.html
Курс доллара поднялся выше 98 рублей впервые с 15 августа
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курс доллара на Московской бирже в начале торгов среды поднялся выше 98 рублей — впервые с 15 августа, курс юаня при этом преодолел отметку в 13,4 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 06.09.2023
новости, валюта, рынки, экономика, россия, мосбиржа, торги, валюта
https://cdnn.1prime.ru/images/84022/05/840220517.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84022/05/840220517.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84022/05/840220516.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84022/05/840220516.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84022/05/840220504.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84022/05/840220504.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230905/841664093.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже в начале торгов среды поднялся выше 98 рублей — впервые с 15 августа, курс юаня при этом преодолел отметку в 13,4 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышается на 32 копейки, до 98,23 рубля, юаня — на 3 копейки, до 13,41 рубля. С евро к этому моменту не было совершено ни единой сделки.