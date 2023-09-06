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2023
https://1prime.ru/Forex/20230906/841667003.html
Курс евро на старте торгов повысился до 105,42 рубля
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Первая сделка в валютной паре "евро-рубль" в среду прошла в 7.13 мск: курс европейской валюты на старте торгов поднялся на 51 копейку, до 105,42 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 06.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Первая сделка в валютной паре "евро-рубль" в среду прошла в 7.13 мск: курс европейской валюты на старте торгов поднялся на 51 копейку, до 105,42 рубля, следует из данных Московской биржи.
При этом курс доллара к этому времени повышается на 35 копеек, до 98,25 рубля, юаня — на 3 копейки, до 13,41 рубля.