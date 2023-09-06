МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Первая сделка в валютной паре "евро-рубль" в среду прошла в 7.13 мск: курс европейской валюты на старте торгов поднялся на 51 копейку, до 105,42 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро дешевеет к доллару до минимума с июня после выхода макростатистики

При этом курс доллара к этому времени повышается на 35 копеек, до 98,25 рубля, юаня — на 3 копейки, до 13,41 рубля.