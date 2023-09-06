МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Курс евро к доллару поднимается в рамках коррекции в среду утром после заметного снижения днем ранее, инвесторы ожидают макростатистику по еврозоне и США, свидетельствуют данные торгов. Все по 100: нефть и рубль покажут, на что способны

По состоянию на 7.56 мск курс евро к доллару растет до 1,0732 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,072 доллара, курс доллара к иене снижается до 147,43 иены со 147,71 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,09%, до 104,71 пункта.

Днем ранее евро подешевел к доллару на 0,7%. Такая динамика последовала после выхода негативной статистики по еврозоне, где данные показали пересмотр композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг за август в худшую сторону — до 46,7 пункта с 48,6 пункта при предварительной оценке в 47 пунктов.

Американская валюта при этом сдерживается снижением доходности госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) опускалась до 4,251% с 4,266% по сравнению с предыдущим торговым днем.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по розничным продажам в еврозоне в июле, данные торгового баланса США в июле и индекс деловой активности в сфере услуг США (Services ISM) в августе. Также Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует сводку комментариев об экономическом положении в стране — "Бежевую книгу". Статистика может отразиться на стоимости евро и доллара.