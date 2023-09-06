МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Юань в среду упал до 10-месячного минимума против доллара США, но восстановил часть утраченных позиций на фоне активности госбанков Китая, удержавшей национальную валюту от дальнейшего ослабления. Курс доллара поднялся выше 98 рублей впервые с 15 августа

По информации от источников Reuters, крупные государственные банки Китая скупали ликвидность в юанях на оффшорном валютном рынке и активно продавали доллар США на континентальных торгах, чтобы замедлить темп снижения юаня. Госбанки нередко исполняют рекомендации Народного банка Китая на валютном рынке, но они также могут действовать по собственному усмотрению или распоряжениям клиентов.

Народный банк Китая продолжил практику последних месяцев, установив срединный курс юаня к доллару выше ожиданий, на уровне 7,1969 юаня за доллар против 7,1783 днем ранее. Отклонение юаня от этого курса в течение торгового дня не может превышать 2%.

Фиксинг среды стал самым слабым за две недели, но существенно превысил ожидания рынка. Прогноз респондентов Reuters предполагал, что срединный курс будет установлен на уровне 7,3097.

"Хотя Народный банк Китая и защищает юань весьма агрессивно, мы по-прежнему думаем, что премия за риск на данный момент не благоприятствует юаню", — говорится в аналитической записке Maybank.

На континентальном рынке юань открылся по 7,3169 за доллар США и затем упал до 7,3248 за доллар, минимума с 1 ноября, приблизившись к отметке 7,3280, которой юань не достигал со времен мирового финансового кризиса. К моменту написания статьи за доллар давали 7,3107 юаня.

Оффшорный юань последовал курсом на ослабление и в начале азиатской сессии достиг отметки 7,3278 юаня за доллар, что является минимумом с 21 августа. К моменту написания статьи оффшорный юань торговался по 7,3133.

Валютные трейдеры отмечают, что ослабление юаня отражает общее укрепление доллара США, приблизившегося к максимуму почти за шесть месяцев на фоне обеспокоенности перспективами роста мировой экономики.

"В условиях слабости экспорта, вялости внутреннего потребления и отрицательной инфляции, мы не думаем, что власти Китая будут сильно противиться ослаблению валюты, если только оно будет происходить постепенно, — говорится в аналитической записке Goldman Sachs. — С учетом всех факторов, мы думаем, что текущие условия поддерживают ослабление китайской валюты, хотя его темпы, вероятно, будут сдерживаться Народным банком Китая".

В четверг ожидается выход данных по инфляции в Китае, которые могут пролить больше света на состояние второй крупнейшей экономики мира.