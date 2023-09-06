МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к умеренному укреплению ко всем основным торгуемым валютам после анонса Банка России о том, что он увеличит объем продажи иностранной валюты, следует из данных торгов на Московской бирже. Все по 100: нефть и рубль покажут, на что способны

К 9.40 мск курс доллара снижается на 30 копеек, до 97,61 рубля, юаня — на 3 копейки, до 13,35 рубля, евро — на 11 копеек, до 104,81 рубля.

При этом до сообщения ЦБ курс доллара снижался примерно на 10 копеек, до 97,80 рубля, курс юаня находился вблизи уровней предыдущего закрытия — 13,38 рубля, а курс евро и вовсе повышался — на 10 копеек, примерно до 105 рублей.

Ранее в среду Банк России заявил, что временно ускорит проведение операций "зеркалирования" сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и с 14 по 22 сентября осуществит равномерную продажу иностранной валюты на 150 миллиардов рублей, таким образом ежедневный объем ее продажи вырастет до 21,4 с 2,3 миллиарда рублей.