МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Стоимость доллара в среду днем снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в преддверии публикации макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов. Бензин Аи-95 пробил отметку в 76 тысяч рублей за тонну

По состоянию на 14.33 мск курс евро к доллару растет до 1,0746 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0720 доллара, курс доллара к иене снижается до 147,38 иены со 147,71 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,16%, до 104,64 пункта.

Позднее в среду ожидается выход данных о состоянии торгового баланса в США. Согласно прогнозам, показатель в июле вырос до 68 миллиардов долларов с 65,5 миллиарда в июне.

Также в среду вечером американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует августовский индекс деловой активности в сфере услуг США. Аналитики ждут снижения до 52,5% с июльских 52,7%.

Рынки также оценивают уже вышедшую статистику из еврозоны, которая могла дать евро относительно позитивный фон. Розничные продажи там в месячном выражении снизились на 0,2% в июле после роста на 0,2% в июне, хотя ожидалось снижение на 0,1%. Но в годовом исчислении показатель уменьшился на 1%, как и месяцем ранее, а прогноз предполагал снижение на 1,2%.