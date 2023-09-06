МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российская валюта в среду пытается стабилизироваться после очередного обновления утром минимумов с середины августа, поддержка пришла от планов ЦБ РФ нарастить продажу валюты, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Доллар дешевеет в среду днем в ожидании макростатистики из США

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.36 мск повышался на 8 копеек, до 97,99 рубля, евро – на 7 копеек, до 104,98 рубля, юаня – на 1 копейку, до 13,39 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее в среду доллар максимально повышался до 98,34 рубля, юань – до 13,43 рубля.

Объем торгов юанями при этом составлял 117,6 миллиарда рублей против 43,5 миллиарда по евро и 100,7 миллиарда по доллару.

Доллар при этом повышался к рублю в пределах 0,1%, юань – на 0,05%, евро – на 0,09%.

РУБЛЬ ИЩЕТ БАЛАНС

Курс российской валюты в среду после утреннего обновления минимумов с середины августа к середине дня перешел к попыткам стабилизироваться, причиной этому стало решение ЦБ РФ временно ускорить проведение операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

С 14 по 22 сентября регулятор равномерно продаст валюту на 150 миллиардов рублей — по 21,4 миллиарда рублей в день против нынешних 2,3 миллиарда. ЦБ принял такое решение из-за предстоящего 16 сентября погашения валютных еврооблигаций РФ, выплата по которым будет производиться в рублях. Оставшийся объем валюты будет равными частями продан с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года.

"Поддержку рублю оказала информация ЦБ об увеличении почти в 10 раз объема ежедневных продаж иностранной валюты в связи с погашением валютного выпуска еврооблигаций РФ. Однако это временное улучшение ситуации с предложением валюты на внутреннем рынке, которая в целом остается непростой на фоне стабильно высокого спроса", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Мера ЦБ РФ направлена на удовлетворение дополнительного спроса на валюту, который может возникнуть в период погашения валютного выпуска еврооблигаций РФ (объем эмиссии выпуска составляет 3 миллиарда долларов), следующая дата сопоставимого погашения евробондов придется только на декабрь 2025 года, отмечают аналитики Райффайзенбанка.

"Эффект от валютных интервенций на курс в последние годы в целом стал менее значимым, как минимум по сравнению с 2018-19 годами, когда проведение покупок валюты в рамках интервенций могло объяснять до 10% ослабления рубля", — добавляют аналитики банка.

ПРОГНОЗЫ

Решение ЦБ РФ об увеличении объема зеркалирования инвестиций из ФНБ вряд ли вызвано намерением укрепить рубль, полагает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Данная мера краткосрочна и едва ли способна быть эффективной на горизонте нескольких месяцев, считает он.

"Скорее, решение принято из-за опасений, что часть выплат от погашения суверенного евробонда РФ в рублях вызовет дополнительный всплеск спроса на валюту, что в текущей ситуации усилило бы негативный тренд. В период с 14 по 22 сентября, когда будет увеличен объем предложения валюты, рубль может почувствовать поддержку. Продажа юаней на сумму в 21,4 миллиарда рублей в день составляет порядка 12% от среднедневного объема за последний месяц, что существенно с точки зрения динамики внутреннего валютного рынка", — говорит Евстифеев.

"На данном этапе мы видим новые попытки властей найти факторы поддержки рубля. Однако как и ранее, исходим из того, что наиболее результативным будет ужесточение валютного контроля. Иначе волатильность рубля надолго останется вызовом для денежно-кредитной политики (в виде рисков инфляции – ред.)", — говорит Евгений Кошелев из Росбанка.