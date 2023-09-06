МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту по отношению к евро в среду вечером после публикации данных по США, свидетельствуют данные торгов. Рубль пытается стабилизироваться на новостях от Банка России

По состоянию на 18.27 мск курс евро к доллару снижался до 1,0715 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0720 доллара, до выхода статистики евро дорожал. Курс доллара к иене уменьшался до 147,62 иены со 147,71 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,18%, до 105 пунктов.

Валютные инвесторы обратили внимание на статистику по США. Американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) ранее сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в августе неожиданно вырос — до 54,5% с показателя июля в 52,7%.

Кроме того, дефицит торгового баланса США в июле увеличился на 1,3 миллиарда долларов, или на 2%, по сравнению с показателем июня — до 65 миллиардов долларов. Аналитики прогнозировали рост показателя до 68 миллиардов долларов.

Позднее будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.