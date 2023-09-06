2023-09-06T20:04:54+03:00
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2023-09-06T20:04:54+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230906/841675784.html
Доллар на Мосбирже по итогам торгов вырос до 98,12 рубля
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Рубль по итогам торгов среды снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 98,12 рубля и 13,4 рубля, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 06.09.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, мосбиржа, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 98,12 рубля и 13,4 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 22 копейки, до 98,12 рубля, юаня — на 2 копейки, до 13,4 рубля, евро — на 55 копеек, до 105,46 рубля.