МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 98,12 рубля и 13,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Золото дешевеет на росте доходности гособлигаций США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 22 копейки, до 98,12 рубля, юаня — на 2 копейки, до 13,4 рубля, евро — на 55 копеек, до 105,46 рубля.