МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российская валюта в среду пыталась стабилизироваться, однако не смогла удержаться в плюсе, несмотря на планы ЦБ РФ нарастить продажу валюты, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Золото дешевеет на росте доходности гособлигаций США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 22 копейки, до 98,12 рубля, юаня — на 2 копейки, до 13,4 рубля, евро — на 55 копеек, до 105,46 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 131,8 миллиарда рублей против 44,5 миллиарда по евро и 105,1 миллиарда по доллару.

Доллар за день вырос к рублю на 0,2%, евро — на 0,5%, юань — на 0,2%.

РУБЛЬ ИЩЕТ БАЛАНС

Курс российской валюты в среду после утреннего обновления минимумов с середины августа в середине дня перешел к попыткам стабилизироваться, однако по итогам дня все-таки ушел в небольшой минус.

Влияние решений ЦБ о наращивании продажи валюты в связи с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) оказалось локальным.

С 14 по 22 сентября регулятор равномерно продаст валюту на 150 миллиардов рублей — по 21,4 миллиарда рублей в день против нынешних 2,3 миллиарда. ЦБ принял такое решение из-за предстоящего 16 сентября погашения валютных еврооблигаций РФ, выплата по которым будет производиться в рублях. Оставшийся объем валюты будет равными частями продан с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года.

"Это решение является хорошим аргументом для паузы в тенденции ослабления рубля, хорошим, но недостаточным. Очевидно, что ограниченное предложение валюты со стороны экспортеров и неослабевающие темпы роста спроса со стороны импорта увеличивают влияние спекулятивной составляющей в динамике курса", — комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"По мере приближения американской валюты к круглой отметке 100 рублей активизировался Центробанк. В период с 14 по 22 сентября он в десять раз увеличит ежедневный объем продажи валюты на бирже. Одновременно регулятор дал рынку сигнал о готовности вновь повысить ключевую ставку на заседании 15 сентября. На данном этапе это лишь анонсы конкретных действий, поэтому рубль пока не спешит укрепляться", — говорит Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

ПРОГНОЗЫ

Увеличение объема валютных продаж Банком России позволит сдержать давление на рубль в период повышенного спроса на зарубежную валюту, считает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". После прохождения пика спроса на валюту в связи с крупными внешними погашениями можно даже ожидать кратковременного укрепления рубля, так как общий настрой регулятора (в виде ужесточения ДКП, увеличения продаж валюты) несколько охладит пыл покупателей зарубежной валюты, добавляет он.

"Увеличение объема продаж валюты ЦБ — это дополнительное абсорбирование рублевой ликвидности из банковской системы, а значит, усиление борьбы с инфляцией. ЦБ своим решением дополнительно страхует себя в сдерживании проинфляционных рисков не только через поддержку рубля, но и через прямую стерилизацию рублевой ликвидности. К концу сентября ожидаем курс доллара в диапазоне 95-97,5 рубля, евро — 102,5-105 рублей, юаня — 13,0-13,4 рубля", — говорит Кравченко.

По мнению Буйволова из "БКС Мир инвестиций", курс доллара до конца текущей недели ожидается в диапазоне 96-99 рублей.