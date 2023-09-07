МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно снижается к основным торгуемым иностранным валютам в начале торгов четверга: курс доллара растет до 98,48 рубля, юаня — до 13,44 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар на Мосбирже по итогам торгов вырос до 98,12 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 36 копеек, до 98,48 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,44 рубля, евро — на 17 копеек, до 105,63 рубля.