МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно снижается к основным торгуемым иностранным валютам в начале торгов четверга: курс доллара растет до 98,48 рубля, юаня — до 13,44 рубля, следует из данных Московской биржи.

Доллары США

Доллар на Мосбирже по итогам торгов вырос до 98,12 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 36 копеек, до 98,48 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,44 рубля, евро — на 17 копеек, до 105,63 рубля.