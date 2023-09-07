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2023
https://1prime.ru/Forex/20230907/841678506.html
Курс доллара в начале торгов растет до 98,48 рубля
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Курс рубля умеренно снижается к основным торгуемым иностранным валютам в начале торгов четверга: курс доллара растет до 98,48 рубля, юаня — до 13,44 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 07.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно снижается к основным торгуемым иностранным валютам в начале торгов четверга: курс доллара растет до 98,48 рубля, юаня — до 13,44 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 36 копеек, до 98,48 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,44 рубля, евро — на 17 копеек, до 105,63 рубля.