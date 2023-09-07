МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в четверг утром несколько опускается, в то время как рынки, в частности, ожидают выхода данных о ВВП еврозоны и промышленном производстве в Германии, свидетельствуют данные торгов. Они в доле: китайцы завалили российские банки деньгами

По состоянию на 7.52 мск курс евро к доллару снижается до 1,0719 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0727 доллара. Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 147,53 иены со 147,65 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,02%, до 104,88 пункта.

Позднее в четверг станет известна третья, окончательная оценка динамики ВВП еврозоны прошлого квартала. Промежуточная оценка предполагала рост в годовом выражении на 0,6% и на 0,3% в квартальном.

А до открытия рынков Европы выйдет статистика промышленного производства в Германии. Аналитики полагают, что в месячном выражении снижение в июле замедлилось до 0,5% после уменьшения на 1,5% в июне к маю.

Инвесторы также ожидают выхода статистики из США. Согласно прогнозам экспертов, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 2 сентября выросло на 6 тысяч, до 234 тысяч.

Экономические данные могут дать инвесторам больше подсказок о дальнейшей монетарной политике. Так, по данным CME Group, 93% экспертов полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США может в сентябре сохранить ставку рефинансирования на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых.