Курс рубля стабилен, доллар торгуется выше 98 руб, евро - выше 105 руб
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Курс рубля не демонстрирует существенных изменений к основным торгуемым иностранным валютам к уровням закрытия среды — доллар торгуется чуть дороже 98 рублей, а евро — немного дороже 105 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.38 мск растет на 23 копейки, до 98,35 рубля, юаня — на 1 копейку, до 13,41 рубля, курс евро снижается на 5 копеек, до 105,41 рубля.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дешевеет на 0,5%, до 90,14 доллара за баррель.
"Сегодня утром курс доллара опять умеренно подрастает, отражая склонность спекулятивных участников играть "против" рубля в условиях текущей ограниченности предложения валюты и некоторое ухудшение настроений на мировых рынках и укрепление доллара к мировым валютам. Склонны ожидать сегодня сохранения тренда на пока плавное ослабление рубля. Целевым диапазоном внутридневных колебаний американской валюты в четверг видим 97,9-98,8 рубля", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
Что касается вчерашнего решения Банка России увеличить продажи валюты с 14 по 22 сентября с 2,3 до 21,4 миллиарда рублей в день, то, по мнению аналитика, этот шаг сам по себе отражает обеспокоенность регулятора волатильностью курса отечественной валюты, что повышает риски ужесточения кредитно-денежной политики на заседании Банка России 15 сентября и введения дополнительных мер валютного контроля.
Впрочем, в ближайшее время курс рубля стабилизируется за счёт увеличение предложения валюты вследствие роста цен на нефть, предполагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
https://1prime.ru/Forex/20230907/841680562.html