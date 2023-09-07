МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Курс рубля не демонстрирует существенных изменений к основным торгуемым иностранным валютам к уровням закрытия среды — доллар торгуется чуть дороже 98 рублей, а евро — немного дороже 105 рублей, следует из данных Московской биржи. Доллар на Мосбирже по итогам торгов вырос до 98,12 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.38 мск растет на 23 копейки, до 98,35 рубля, юаня — на 1 копейку, до 13,41 рубля, курс евро снижается на 5 копеек, до 105,41 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дешевеет на 0,5%, до 90,14 доллара за баррель.

"Сегодня утром курс доллара опять умеренно подрастает, отражая склонность спекулятивных участников играть "против" рубля в условиях текущей ограниченности предложения валюты и некоторое ухудшение настроений на мировых рынках и укрепление доллара к мировым валютам. Склонны ожидать сегодня сохранения тренда на пока плавное ослабление рубля. Целевым диапазоном внутридневных колебаний американской валюты в четверг видим 97,9-98,8 рубля", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Что касается вчерашнего решения Банка России увеличить продажи валюты с 14 по 22 сентября с 2,3 до 21,4 миллиарда рублей в день, то, по мнению аналитика, этот шаг сам по себе отражает обеспокоенность регулятора волатильностью курса отечественной валюты, что повышает риски ужесточения кредитно-денежной политики на заседании Банка России 15 сентября и введения дополнительных мер валютного контроля.

Впрочем, в ближайшее время курс рубля стабилизируется за счёт увеличение предложения валюты вследствие роста цен на нефть, предполагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".