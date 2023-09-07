МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Китайский юань завершил континентальную сессию четверга на самой низкой отметке со времен мирового финансового кризиса после выхода данных по внешней торговле Китая, указавших на наличие серьезных проблем в экономике этой страны. Они в доле: китайцы завалили российские банки деньгами

Юань завершил континентальную торговую сессию на отметке 7,3279, что является самой слабой ценой закрытия китайской валюты с 12 декабря 2007 года.

На фоне увеличения разницы в доходности и ослабления китайской экономики юань с начала года потерял уже почти 6% против доллара США, присоединившись к азиатским валютам с худшей динамикой.

Юань чувствовал себя неуверенно перед стабилизировавшимся долларом США еще до выхода данных по торговле, показавших, что экспорт и импорт Китая сократились, хотя и не столь сильно, как раньше и как предполагали прогнозы.

На оффшорных торгах понижательный тренд юаня продолжался, несмотря на усилия, предпринятые государственными банками Китая для укрепления национальной валюты.

Оффшорный юань подешевел до 7,3369 юаня за доллар, что является самой низкой отметкой с 17 августа. Около 8.30 по Гринвичу юань торговался по 7,3330 за доллар.

До открытия валютного рынка в четверг Народный банк Китая установил срединный курс юаня к доллару на уровне 7,1986 против 7,1969 в среду. Отклонение юаня от этого курса в течение торгового дня не может превышать 2%.

"Наблюдаемое последнее время ослабление юаня в основном обусловлено силой доллара США, — говорит Мин Мин, главный экономист Citic Securities. — Помимо повышенного индекса доллара, существуют еще два фактора — смягчение денежно-кредитной политики в Китае и замедление восстановления его экономики во 2-м и 3-м кварталах".

Фиксинг четверга, представляющий собой новый двухнедельный минимум, вновь сильно превысил прогнозы рынка. Такая ситуация характерна для последних нескольких месяцев и воспринимается инвесторами как сигнал о том, что ослабление юаня вызывает в Пекине недовольство. Все по 100: нефть и рубль покажут, на что способны

Прогноз респондентов Reuters предполагал, что срединный курс будет установлен на уровне 7,3121.

Официальный курс ограничил внутридневное падение китайской валюты отметкой 7,3426 юаня за доллар, и некоторые валютные трейдеры предположили, что падение юаня ниже 7,35 может представляться проблематичным для китайских властей.

"Мы думаем, что обесценение юаня не связано с какими-либо политическими намерениями, учитывая ограниченность его поддержки и вторичное влияние на другие азиатские валюты, угрозу формирования динамики конкурентного обесценения и ускорения оттока капитала из этого региона, — пишет Чан Вэй Лян, валютный стратег-аналитик DBS, в аналитической записке. — Поэтому власти могут продолжить противодействовать понижательному давлению на юань".

Народный банк Китая представляет собой исключение среди ведущих центральных банков, смягчая денежно-кредитную политику для стимулирования застопорившегося восстановления экономики, тогда как другие центральные банки повышают процентные ставки, чтобы побороть инфляцию.

Увеличение разницы между доходностью в Китае и других ведущих экономиках, особенно в США, оказывает давление на юань и повышает угрозу оттока капитала.

"При такой большой разнице в процентных ставках и низкой волатильности юаня, использование его в качестве валюты в сделках керри-трейд весьма прибыльно", — отмечает трейдер иностранного банка.