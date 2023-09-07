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Доллар утратил доверие России и Китая, считает вице-спикер Совфеда
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"Грабительское" обращение Запада с российскими и китайскими активами научили Москву и Пекин больше не доверять доллару, заявил в эфире телеканала ОТР вице-спикер Совфеда страны... ПРАЙМ, 07.09.2023
валюта, рынки, новости, россия, китай, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. "Грабительское" обращение Запада с российскими и китайскими активами научили Москву и Пекин больше не доверять доллару, заявил в эфире телеканала ОТР вице-спикер Совфеда страны Константин Косачев.
"Ясна тенденция, что мы уходим от доллара — вот это важно. И для России, и для Китая очень серьезным оказался урок, когда с нашими активами на Западе поступили совершенно грабительским образом и вне рамок права, вне рамок морали. Уверен, что в дальнейшем ни Россия, ни Китай доллару, как, кстати, и евро доверяться не будут. Сомнений в этом нет никаких", — сказал он.
По словам чиновника, на этом фоне страны нарастили взаиморасчеты в национальных валютах, что становится "путеводной звездой" для стран БРИКС.
Косачев добавил, что в отношениях России и Китая нет серьезных проблем, стороны воспринимают друг друга как надежного партнера. При этом, подчеркнул вице-спикер СФ, Россия не превратится в "сырьевой придаток Китая" и рынок сбыта китайской продукции.