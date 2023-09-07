МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Курс доллара продолжает расти по отношению к евро в четверг вечером после публикации статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США за неделю упали сильнее прогноза

По состоянию на 17.52 мск курс евро к доллару снижался до 1,0705 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0727 доллара. Курс доллара к иене опускался до 147,14 иены со 147,65 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 104,97 пункта.

Валютные трейдеры обратили внимание на американскую макростатистику. Так, число заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 сентября, неожиданно снизилось — до 216 тыс.

Как отмечают аналитики, сильные данные по рынку труда служат сигналом для Федеральной резервной системы (ФРС) о необходимость придерживаться более "ястребиного" подхода в монетарной политике.

"Да, экономика замедлилась, а инфляция остыла, но занятость продолжает быть бельмом на глазу ФРС, что сделало смягчение рынка труда краеугольным камнем в борьбе с инфляцией. ФРС может быть готова оставить ставки без изменений позднее в этом месяце, но идея отказаться от высоких ставок на долгое время ей не близка", — цитирует агентство Блумберг аналитика отдела глобальных инвестиций Morgan Stanley Майка Левенгарта (Mike Loewengart).