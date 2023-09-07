МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Объем наличной иностранной валюты на руках россиян за июль сократился на 0,6 миллиарда долларов, до 96 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные Банка России. Банк России продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной валюты

"Вклады россиян в иностранных банках выросли за июль на 0,9 миллиарда долларов, до 73,9 миллиардов долларов на 1 августа 2023 года, в российских банках – сократились на те же 0,9 миллиарда долларов, до 44,4 миллиарда долларов", — подсчитал аналитик.

"Фактически речь идет о перетоке валютных средств населения в иностранные банки. При этом объем наличной валюты "под подушками" россиян за июль сократился на 0,6 миллиарда долларов, до 96 миллиардов долларов", — добавляет аналитик.

По мнению аналитика, отток средств россиян с валютных вкладов и переток этих средств в иностранные банки – следствие ограничений на валютные вклады, введенных Банком России в марте прошлого года, как выразился Осадчий, "полузамораживания" валютных вкладов.

При этом эксперт обратил внимание на рост инвестиций граждан РФ в котируемые акции нерезидентов в иностранной валюте: за июль объем этих инвестиций вырос на 1,2 миллиарда долларов, за январь-июль 2023 года – на 4,1 миллиарда долларов.