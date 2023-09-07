МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Доля юаня в июле выросла до 27% в российском экспорте и до 36% в импорте, а "вес" рубля снизился до 42% и сохранился на уровне 30% соответственно, говорится в материалах ЦБ. Банк России раскрыл главных нетто-покупателей акций в текущем месяце

"Во внешнеторговых операциях в июле доля юаня в экспорте увеличилась до 27%, в импорте – до 36% (в июне – 25 и 34% соответственно)", — пишет регулятор.

Отмечается, что в стоимостном выражении месячная экспортная выручка в китайских юанях выросла с 8,2 до 9,3 миллиарда долларов, а импортные платежи, напротив, снизились с 9,2 до 8,9 миллиарда долларов.

"Операции в рублях в экспорте в относительном выражении снизились с 43% в июне до 42% в июле, а доля импортных платежей в рублях в июле оставалась на уровне 30%, как и месяцем ранее", — добавили в ЦБ.