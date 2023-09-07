2023-09-07T19:27:05+03:00
2023-09-07T19:27:05+03:00
2023-09-07T19:27:05+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230907/841686129.html
ЦБ назвал рубль главной валютой при расчетах за российский экспорт
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Доля юаня в июле выросла до 27% в российском экспорте и до 36% в импорте, а "вес" рубля снизился до 42% и сохранился на уровне 30% соответственно, говорится в материалах ЦБ. "Во... ПРАЙМ, 07.09.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, цб, экспорт, импорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Доля юаня в июле выросла до 27% в российском экспорте и до 36% в импорте, а "вес" рубля снизился до 42% и сохранился на уровне 30% соответственно, говорится в материалах ЦБ.
"Во внешнеторговых операциях в июле доля юаня в экспорте увеличилась до 27%, в импорте – до 36% (в июне – 25 и 34% соответственно)", — пишет регулятор.
Отмечается, что в стоимостном выражении месячная экспортная выручка в китайских юанях выросла с 8,2 до 9,3 миллиарда долларов, а импортные платежи, напротив, снизились с 9,2 до 8,9 миллиарда долларов.
"Операции в рублях в экспорте в относительном выражении снизились с 43% в июне до 42% в июле, а доля импортных платежей в рублях в июле оставалась на уровне 30%, как и месяцем ранее", — добавили в ЦБ.